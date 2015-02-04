Савченко не прекратит голодовку: пойду до конца, в Украине рабами не рождаются

Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко, незаконно удерживаемая в московском СИЗО, не намерена прекращать голодовку, даже если это будет стоить ей жизни.

Об этом она заявила в интервью сайту Михаила Ходорковского "Открытая Россия".

"Я держу себя силой воли. Я пойду до конца", - сказала Надежда.

По ее словам, физическое самочувствие у нее сейчас нормальное, в отличие от морального.

"Как иначе человек может чувствовать себя в тюрьме? В Украине рабами не рождаются", - заявила народный депутат.

Вместе с тем Савченко не питает никаких надежд на суд, ведь "если им нужно демонстративно наказать "украинскую фашистку" за убийство российских граждан, они накажут".

Она заявила, что никаких следственных действий с ней не проводят, а следователя она не видела с Нового года.

Однако останавливаться она не намерена: "Мне было бы проще умереть в бою в Украине, чем сидеть в тюрьме в России. Ради чего мне жить в русской тюрьме 25 лет?"

При этом она добавила, что "потеря одного бойца - это не проигранная война".

В то же время Савченко категорически отказывается от принудительного кормления: "Я напишу заявление главному врачу и начальнику СИЗО, что буду рассматривать принудительное кормление как пытку. Я умру тогда".

Напомним, ранее сообщалось, что жизни Савченко угрожает реальная опасность, ответственность - на России.