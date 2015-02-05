Бирюков объяснил, почему "обезьяны с гранатой" подбили "Боинг" на Донбассе

Боевики, которые летом 2014 года сбили малазийский лайнер "Боинг-777", на самом деле целились в украинский транспортно-десантный самолет Ан-26.

Такое мнение высказал волонтер, советник Президента Украины и главы Минобороны Юрий Бирюков, известный также по прозвищу "Феникс" в интервью российскому изданию Слон.

Боевики "сами потом говорили, что охотились на Ан-26 – десантно-транспортный. А ракета выбрала себе более крупную цель – ну это было как, когда вроде как неустановленные украинские военные неустановленно сбили российский Ту-154 над Черным морем. Стреляли по мишени, а ракета выбрала цель с более качественной подсветкой, ну и соответственно большего размера, и перенавелась", - говорит Бирюков.

На вопрос журналиста, действительно ли транспортный самолет летел одновременно с Боингом, волонтер сказал: "Да, Ан-26 там был".

Он также высказал мнение, что скорее всего сепаратисты просто промахнулись по нему.

"Скорее всего, так оно и было. Я не слышал версию, что они специально хотели сбить пассажирский самолет. Это как обстрел Мариуполя: стреляли по блокпосту – попали в жилые дома. Обезьяна с гранатой – страшная вещь", - сказал советник.

Как известно, жертвами авиакатастрофы "Боинга 777" стали 298 людей.

Недавно СБУ обнародовала новые версии расследования катастрофы авиалайнера. В частности, в телах пассажиров нашли металлические предметы, которые не являются элементами конструкции самолета.