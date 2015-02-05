Два нардепа от Блока Порошенко станут представителями потерпевшего по делу Гонгадзе

Журналист Алексей Подольский, потерпевший по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, заявляет об опасности жизни бывшего генерала МВД Алексея Пукача, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналиста.

Об этом Подольский сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Подольского, для заказчиков убийства Гонгадзе Пукач является свидетелем и "может повторить судьбу министра Кравченко, которого, у меня есть доказательства, убили".

Он отметил, что Пукач заявлял о шантаже и угрозах со стороны судьи Печерского суда г. Киева Андрея Мельника, чтобы подсудимый изменил показания и не вспоминал среди заказчиков преступления экс-президента Украины Леонида Кучму.

По словам Подольского, Пукач утверждает, что в этом шантаже и угрозах принимали участие представители государственного обвинения. "Также он говорит, что готов назвать фамилии и должности тех генералов СБУ, МВД, высших чинов ГПУ, которые заходили к нему в комнату для ознакомления с материалами дела и угрожали жизни не только его, но и его семьи. Все эти угрозы и весь этот шантаж был организован судьей Мельником с одной целью, чтобы Пукач в своих показаниях убрал утверждение о том, что заказчиками убийства были Кучма и Литвин", - сказал Подольский.

Он отметил, что сейчас "эти люди состоят в самих высших должностях нашей правоохранительной системы, они не сбежали вместе с Януковичем, а продолжают говорить о реформах судебной и правоохранительной системы". "Поэтому опасность Пукачу исходит не только от семьи Кучмы и Литвина, а она исходит от тех соратников, которые фабриковали и подделывали это дело", - добавил Подольский.

Он сообщил, что предыдущий состав суда не расследовал эти заявления Пукача, а новый состав суда до сих пор игнорирует соответствующее ходатайство.

"Уже год есть заявление о преступлении, угрозы жизни детям в интересах заказчиков убийства, а ни суд, ни ГПУ, ни СБУ пальцем не пошевелили, чтобы это преступление расследовать, даже формально открыть уголовное производство", - сказал он.

Представитель Подольского Александр Ельяшкевич сообщил, что два нардепа от Блока Петра Порошенко – Виталий Куприй и Андрей Денисенко будут официальными представителями Подольского как потерпевшего по делу об обвинении Пукача.

"Мы специально обратились к депутатам фракции БПП для того, чтобы на практике эти депутаты реализовали обещания Петра Порошенко об открытии судебного процесса", - сказал он.

Напомним, что СБУ рассекретила материалы Пукача по делу об убийстве Гонгадзе.