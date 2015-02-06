Яценюк рассказал, что нужно Украине для достижения мира

Премьер-министр Арсений Яценюк прокомментировал агрессию России в Украине, заявив, что для достижения мира наша страна должна иметь возможность себя защищать.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, пишет УНИАН.

"Нам нужен мир. Но мир в Европе зависит от мира в Украине. И чтобы достичь мира, Украина должна иметь возможность себя защитить - не в наступательном смысле, а в оборонительном", - отметил политик.

"Мы понимаем, что классического военного решения конфликта на Донбассе не существует. Никто не хочет новой и полномасштабной войны в Европе", - добавил Яценюк.

При этом, по его словам, "никто в Европе также не хочет видеть и российские танки на границе".

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ своим войскам оккупировать Крым и восток Украины.