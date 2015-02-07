Порошенко надеется, что план Меркель-Олланда по Донбассу сработает

Президент Петр Порошенко считает, что план по урегулированию кризиса на Донбассе, предложенный канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, может дать результаты.

Об этом заявил по прибытии в Мюнхен, где проходит 51-ая конференции по безопасности (MSC), о чем со ссылкой на Reuters сообщает Радио Свобода.

Речь идет о предложениях, которые обсуждались в пятницу в Кремле на переговорах лидеров России, Германии и Франции. А в четверг Меркель и Олланд обсудили эти инициативы с Порошенко в Киеве.

Ранее сообщалось, что Россия, Франция и ФРГ ведут подготовку текста возможного совместного документа об урегулировании кризиса в Украине, предполагающего реализацию минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после встречи лидеров России, Франции и Германии. По его словам, итоги этой работы будут подведены сегодня в телефонном разговоре в так называемом "нормандском формате".

Напомним, что в Мюнхене начались трехсторонние переговоры Порошенко с Меркель и вице-президентом США Джо Байденом.