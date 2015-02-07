Стали известны подробности мирного плана Меркель-Олланда для Донбасса

В субботу, 7 февраля, президент Франции Франсуа Олланд раскрыл детали предложенного им и Ангелой Меркель плана по урегулированию кризиса на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире телеканала France 2, пишет "Дождь".

В то же время глава французского государства уточнил, что документ предусматривает создание демилитаризованной зоны от 50 до 70 километров.

При этом Олланд выразил мнение, что восточным регионам Украины нужна "весьма широкая" автономия. "Эти люди воевали. Сложно будет заставить их вести обычную жизнь", - подчеркнул он.

Обратим внимание, что так называемый мирный план для Донбасса - это предложения по урегулированию конфликта, которые обсуждались в Кремле в ходе переговоров Меркель и Олланда с главой РФ Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что до этого европейские политики обсудили эти инициативы с Петром Порошенко в Киеве.

Напомним, ранее глава украинского государства выразил мнение, что план по урегулированию кризиса на Донбассе, предложенный канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, может дать результаты.