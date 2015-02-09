В России Савченко отказали в прекращении уголовного дела

Обвиняемая в причастности к убийству двух российских журналистов украинская летчица Надежда Савченко получила отказ Следственного комитета России в прекращении против нее уголовного дела, сообщил адвокат Марк Фейгин.

Об этом он написал в Twitter.

"Помните, мы подавали ходатайство в СК о прекращении уголовного преследования в отношении Савченко? Так вот, отказали", написал он.

Следствие объяснило причины отказа тем, что представленные защитой материалы не являются безусловными доказательствами непричастности обвиняемой к совершенному преступлению. Вместе с тем, в постановлении СК РФ говорится, что "предъявленное Савченко обвинение в совершении особо тяжкого преступления подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу объективных доказательств", говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что литовский евродепутат тоже объявил голодовку: требует освобождения Савченко.