Сегодня Меркель летит к Обаме говорить об Украине

Сегодня, 9 февраля, в Вашингтоне пройдут переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Бараком Обамой относительно конфликта в Украине.

Ожидается, что Меркель на переговорах с Обамой вновь выразит несогласие Германии с призывами к вооружению украинских военных, которые звучат в США, сообщает радио "Свобода".

Напомним, на конференции по безопасности, которая завершилась 8 февраля в Мюнхене канцлер в очередной раз заявила, что не видит возможности военного решения конфликта на востоке Украины

Также на 11 февраля намечена встреча в Минске лидеров Германии, Франции, Украины и России по урегулированию кризиса в Украине.