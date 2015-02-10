Путин не воспринимает "мелких клопов" украинцев, но уверен, что выиграет войну на Донбассе

Российский президент Владимир Путин не воспринимает Украину из-за феноменального несоответствия между элитой и народом и продолжает войну потому, что уверен в своей способности её выиграть. И проблемы наши не в Меркель с Олландом.

Об этом пишет политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук на своей странице в Facebook.

По мнению политолога, "уверенность ему даёт не количество "градов" или вооружённых боевиков, а понимание сущности украинской политической модели. Подчеркну, он не знает и не понимает Украину, но очень хорошо знает тех, кому волею судьбы пришлось управлять Украиной. Их создали в тех же "питательных баках", что и самого Путина. Я не о конкретных фамилиях. Поверьте, они мало отличаются. Я о принципах подбора, комплектования, личностных качествах и отношению к собственной стране, подчеркнул Олещук.

"Эти люди 20 лет торговали Украиной. Продали все, что можно и даже чего нельзя. И теперь они защищают Украину.

Путин знает этих людей. Знает, что их всегда покупали. Уверен, что купит и в этот раз. А украинского народа, повторюсь, он не понимает. Не понимает, что нет у нас в стране человека, который решает все. И ищет его за пределами Украины. В Париже. В Вашингтоне. В Берлине. Того, у кого есть " кнопка от Украины".

История не знает сослагательного наклонения, но я почему-то уверен, что если бы президентом страны в момент агрессии России был Вячеслав Чорновил, то война бы закончилась миром быстрее. Из отсутствия перспектив для России в её ведении.

Украинский народ бы они не сломили. А первых лиц нельзя было бы заставить отступить даже на шаг назад. Таких как Чорновил просто нельзя было бы сломить, запугать или купить. Только убить. Что, в конечном счёте, и случилось. Слишком рано... Это же постигло и других достойных сынов и дочерей нашей земли. Недаром ведь все потенциальные лидеры методично уничтожались десятилетиями.

Путин не воспринимает Украину из-за феноменального несоответствия между элитой и народом. Он не может представить, как те мелкие клопы, которые составляют первую, могут быть хоть каким-нибудь серьёзным препятствием. Потому уверен, что ещё чуть-чуть, и он всего добьётся. Легко и непринужденно. Без глобальной войны.

Ореол беззащитности, который десятилетиями создавала наша "элита", не позволяет сейчас Кремлю признать реальность", - пишет политолог.

Напомним, бывший посол США Джон Хербст заявил, что если Россия начнет применять авиацию, то ответ Соединенных Штатов будет быстрым.