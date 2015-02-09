В Генштабе прокомментировали взрыв в Донецке: бахнула "российская тушенка из гумконвоя"

Причиной взрыва в Донецке стала "российская тушенка, которую привез очередной гуманитарный конвой".

Об этом заявил и. о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, сообщает "112 Украина".

"Такие комментарии по взрыву на Донецком казенном химическом заводе, распространяются в городе Донецке: идет речь о том, что очередной "гуманитарный конвой", который пришел в город Донецк с территории РФ, на борту которого была "очень качественная российская тушенка", взорвалась, и в результате чего последствия от взрывной волны были слышны даже в Макеевке", - сказал Селезнев.

"Сейчас я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить сам факт того, что каким-то образом к тем событиям, которые произошли на Донецком химическом заводе, имеют отношение силы АТО. Такую же позицию занимают и мои коллеги из пресс-центра АТО. Позиция сил единогласна. Мы не ведем артиллерийский огонь по жилым кварталам, по н. п., но в течение первой половины дня будем выяснять эту информацию", - добавил он.

Напомним, ранее в штабе АТО отметили, что украинская артиллерия не наносила ударов по Донецку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке произошел мощный взрыв на складе боеприпасов.

Лидер "Правого Сектора" Дмитрий Ярош на своей странице в соцсетях написал, что это взорвался склад техники и вооружения боевиков - следствие меткого попадания украинской артиллерии.