Немцов о войне на Донбассе: Путин мстит Украине за своего подельника Януковича

Главное чего боится российский президент Владимир Путин - это потери власти. Народу война России и Украины точно не нравится. Правда об участии наших солдат в войне, их гибели, несчастных родных, потерявших сыновей и отцов подорвет доверие к Путину и его режиму.

Об этом написал оппозиционный российский политик Борис Немцов.

"Поэтому Путин и агитпроп врут, что Россия с Украиной не воюет, а там идет гражданская война. Пропаганда сумела внушить людям эту лживую версию и большинство граждан России в нее верят . Лишь 10% наших соотечественников знают правду-Россия воюет с Украиной, отправляет туда оружие и военных. Вот такое оболванивание.

Задача наша - объяснить людям, что Путин воюет с Украиной - мстит за своего подельника Януковича, свергнутого революцией и европейский выбор Украины.

Аргументы наши должны быть неопровержимы:

1. Если Путин не воюет с Украиной, зачем к нему приезжали Меркель и Олланд? Могли бы и на Донбасс поехать к Захарченко и Плотницкому. Но почему-то не поехали, знают, где сидит их хозяин.

2. Если Путин не воюет, то почему минские соглашения о перемирии подписал Зурабов - его официальный представитель и посол в Киеве?

3. Если на Донбассе нет наших войск, то почему привлекли за госизмену многодетную Светлану Давыдову, которая позвонила в украинское посольство и сообщила, что воинская часть из Вязьмы брошена на Донбасс?

4. Если нет наших войск, то как оказались у украинцев в плену наши десантники из Костромы?

5. Если нет наших войск, то как объяснить похороны и появление могил наших солдат в Пскове, Костроме, Ульяновске, Нижнем Новгороде и других городах?

6. Если нет нашего оружия, то пусть покажут военторги, где торгуют "Градами" и танками Т-72, 90.

Как только больше 50% наших граждан будет знать, что в Украине гибнут не мифические добровольцы-отпускники, а наши солдаты, война прекратится", написал Немцов.

Напомним, ранее американский политик заявил: если Путина не остановить, он победным шагом пройдет по Украине.