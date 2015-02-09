Обама пригрозил России дальнейшим давлением: переписывать границы Европы недопустимо

Президент США Барак Обама прокомментировал агрессию России в Украине, заявив, что переписывать границы Европы в XXI веке недопустимо.

Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет "5 канал".

"Эта агрессия только увеличила партнерство между США и Германией. Мы и дальше будем давить (на Россию - ред.) ради дипломатического решения", - отметил глава Штатов.

"Переписывать границы Европы в XXI веке недопустимо", - добавил американский президент.

Напомним, ранее Барак Обама заявил, что сейчас дипломатическими методами нужно удерживать Россию от дальнейшего наступления на территорию Украины.