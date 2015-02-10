60 дней голодовки Савченко: московский суд хочет продлить арест украинской летчицы до мая

Сегодня, 10 февраля, в Москве будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении срока ареста украинской летчице Надежде Савченко на три месяца – до 13 мая.

Как сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Анна Фадеева, Савченко будет доставлена в зал заседания суда, пишет Укринформ.

"Ее доставят в суд для личного участия в заседании", - сказала Фадеева.

В своем Twitter адвокат украинки Марк Фейгин написал: "Через 2 часа у нас суд по продлению ареста Надежды Савченко. Нам специально заменили судью на Карпова. Следите за процессом. Будет жутко".

Через 2 часа у нас суд по продлению ареста Надежды Савченко. Нам специально заменили судью на Карпова. Следите за процессом. Будет жутко. — Mark Feygin (@mark_feygin) 10 февраля 2015

Ранее адвокаты украинки высказывали опасения, что Савченко, которая голодает уже почти два месяца, может быть госпитализирована, и заседание пройдет без нее.

В Москву сегодня на заседание Басманного суда собираются приехать и депутаты от партии "Батькивщина", от которой Савченко была избрана в Верховную Раду, а также её сестра – Вера Савченко.

Как известно, 9 февраля, адвокаты Надежды Савченко подали ходатайство в Европейский суд по правам человека с просьбой срочно принять "предварительные меры" для рассмотрения дела украинки.

Ранее адвокат сообщал, что Савченко получила отказ Следственного комитета России в прекращении против нее уголовного дела,

Голодовка Савченко продолжается 60 дней, и она не собирается ее прекращать, пока суд не изменит ей меру пресечения.