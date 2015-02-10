Великобритания не допустит краха армии Украины: готова пересмотреть решение о поставках оружия

Великобритания готова пересмотреть решение не вооружать Украину в борьбе с пророссийскими сепаратистами, поскольку нельзя позволить "военного краха украинской армии", заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Это суверенное решение каждой страны НАТО, поставлять или не поставлять Украине оружие. Британия не планирует этого делать, но мы оставляем за собой право пересмотреть это решение", - сказал Хэммонд.

По его словам, цивилизованные нации не ведут себя так, как Россия под руководством Путина ведет себя с Украиной.

При этом министр подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы разделяем четкое понимание того, что этот конфликт не имеет военного решения. В то же время мы не могли бы позволить крах украинских вооруженных сил", - сказал Хэммонд.

Напомним, ранее Хэммонд заявил, что Путин ведет себя как "тиран" из XX века.