В Минске боевики потребовали прекращения АТО и автономии для ЛНР и ДНР: опубликован документ

В СМИ появились предложения боевиков так называемых ДНР и ЛНР выдвинутые на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.

Согласно документу, копия которого есть в распоряжении редакции ZN.UA, боевики предлагают прекратить огонь с 12 февраля, объявить об окончании АТО, предоставить "отдельным районам" Донбасса автономию и провести там выборы.

Документ, озаглавленный "Протокол заседания Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно комплекса мер по политическому урегулированию конфликта", содержит 15 пунктов. Их основной смысл сводится к следующему.

- Обеспечить всеобъемлющее прекращение огня с 10-00 12 февраля 2015 г. по киевскому времени.

- Обеспечить отвод тяжелых вооружений (калибром 100 мм и более): для украинских войск - от фактической линии соприкосновения сторон; для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей - от линии соприкосновения сторон по Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года. Также документом определяется дальность отведения систем вооружения разного типа для создания зоны безопасности. Отвод должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня, процессу должны способствовать военные эксперты ОБСЕ.

- Принять к 20 февраля 2015 г. постановление Верховной Рады с указанием перечня районов, на которые распространяется особый статус в соответствии с Законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (в пределах линии соприкосновения, установленной приложением к Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.).

- До 20 марта 2015 г. согласовать с представителями отдельных районов проект Закона Украины о муниципальных выборах в отдельных районах и приступить к диалогу по вопросампредоставления этим районам статуса автономии.

- Отменить к 23 февраля 2015 г. все решения политического и военного руководства Украины о проведении Вооруженными силами и Национальной гвардией антитеррористической операции на Донбассе.

- Принять и ввести в действие к 25 февраля 2015 г. Закон Украины, запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Обеспечить помилование, амнистию и обмен всех удерживаемых на территории Украины лиц (всех на всех). Этот процесс должен завершиться не позднее пятого дня после отвода.

- Восстановить социальную сферу отдельных районов Донецкой и Луганской областей (выплаты пенсий и пособий) и обеспечить безопасность доступа, поставок, хранения и распределения гуманитарной помощи. Восстановить в полном объеме социально-экономическое взаимодействие сторон, в том числе в банковской сфере.

- Только в пункте под номером 11 (из 15) предлагается - Отвести все иностранные воинские формирования, военную технику, а также военный персонал и наемников с территории Украины, при мониторинге ОБСЕ. Разоружить все незаконные группировки.

- Провести конституционную реформу в Украине, включающую глубокую децентрализацию посредством предоставления статуса автономии отдельным районам Донбасса.

- Организовать свободные и честные выборы всех местных органов власти на основании согласованного с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Закона Украины о муниципальных выборах в отдельных районах и Закона Украины об особом статусе Донбасса при международном мониторинге.

- И лишь в предпоследнем, 14-м пункте, говорится о распространении работы миссии ОБСЕ на участки границы, не находящиеся в настоящее время под контролем Украины, причем это должно произойти после вступления в силу поправок в Конституцию Украины, да еще и в результате согласования с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как уже сообщало издание со ссылкой на свои источники, предложения ДНР и ЛНР копировали пожелания Кремля, неоднократно ранее изложенные. Однако на данных переговорах они даже не рассматривались. Позиция украинской стороны заключалась в том, чтобы за основу готовящегося документа были взяты наработки, подготовленные с участием немецкой и французской сторон.

Однако, по мнению источников агентства, во время намеченных на сегодня переговоров лидеров государств в "нормандском формате" в Минске, логика российской стороны будет близка к логике предложений, изложенных в проекте Протокола ДНР и ЛНР: "сначала дайте деньги, проведите выборы, а потом уже закроем границу". "Поединок будет горячим", - предположил собеседник.

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10 февраля во время переговоров в Минске представитель ДНР Денис Пушилин заявил, что передал сторонам документ для ознакомления.

Позже российскик СМИ сообщили, что прекращение огня на Донбассе, отвод тяжелых вооружений и контроль за выполнением достигнутых договоренностей были согласованы во вторник в ходе переговоров контактной группы в Минске.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко отметил, что Украина вместе с представителями Евросоюза на переговорах в Минске будут настаивать на безусловном прекращении огня на Донбассе.