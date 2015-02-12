В Харькове идет закулисная борьба за пост главы Общественного света при обладминистрации

12 февраля 2015, 09:00

Оргкомитет собрал рекордное количество заявок от кандидатов.

В четверг, 12 февраля в Харьковском экономико-правовом университете состоится второе открытое совместное заседание будущих участников учредительного собрания по формированию Общественного совета при Харьковской областной государственной администрации.

Гражданские активисты Харькова вот уже третий месяц пытаются сформировать "коллегиально-выборный и консультативно-совещательный" орган — Общественный совет при облгосадминистрации. К 16 января — последнему дню регистрации кандидатов в ОС - Оргкомитет неожиданно собрал рекордное количество заявок от кандидатов — 289.

Для сравнения: в предыдущих ОС при губернаторах Добкине и Авакове участников было в два раза меньше — 170 и 140, соответственно. Заметную деятельность, впрочем, демонстрировали при этом не более трети от общего состава. Пока ажиотаж вокруг ОС  привел к затруднениям в подготовке учредительного собрания ОC и в итоге — перенесению его сроков.

На этом фоне внутри самих общественников начались процессы по формированию концепции рабочего органа, который мог бы объединить и помирить "умных с красивыми". Краеугольным камнем является кандидатура  главы ОС, обсуждение которой сегодня происходит в основном в закрытом формате. Проигрывает в подобных интригах, как правило, тот, кто вскрыл свои карты раньше других.

Таковых на сегодня уже трое. Первым диалог о руководителе будущего ОС в публичную плоскость вывел профессор Харьковского экономико-правового университета Павел Орлов.

29 января в стенах ХЭПУ состоялось первое собрание кандидатов в состав ОС "с целью коллегиальной наработки стратегических направлений и принципиальных положений будущей совместной деятельности", в котором приняли участие около 40 человек.

Высказанный профессором Орловым непопулярный тезис об ограничении количественного состава избираемого ОС, "чтобы получить работающий орган, а не многоголосое и говорливое Вече" (намек на собрание харьковского Евромайдана - Ред.) предсказуемо вызвал оживленную дискуссию. Масла в огонь подлила новость о готовящихся изменениях в Постановлении Кабинета министров №996, регулирующем деятельность подобных общественных советов.

По итогам бурного обсуждения участники проголосовали два вопроса. Большинством голосов собрание сочло недопустимым дальнейшее затягивание с учредительным собранием нового ОС (до внесения изменений в Постановление КМУ). В свою очередь, за ограничение числа организаций, входящих в состав ОС отдали голоса всего 4 участника.

Следующим шагом стала инициатива Председателя Ассоциации "Духовно-интеллектуальный выбор" Марка Зобова по проведению рабочей встречи кандидатов в ОС и "всех, кому дорог мир на Харьковщине" уже 12 февраля. Характерно, что ее планируется провести на той же площадке, где предыдущую проводил Павел Орлов — в стенах ХЭПУ.

"В условиях нынешнего и без того напряженного общественного сознания вводить административные ограничения общественной активности неконструктивно и весьма опрометчиво", — отмечает Марк Зобов в своем блоге и заявлении, позднее распространенном в многочисленных группах гражданских активистов в соцсетях.

Но дальше всех пошел член инициативной группы по формированию Общественного совета и заместитель председателя от новых организаций Петр Марков, заявив, что волонтеры встретили сопротивление в лице новоназначенного губернатора Харьковской области Игоря Райнина, который "не заинтересован в том, чтобы в ОС прошли достойные харьковчане, и чтобы орган мог в полной мере принимать участие в благоустройстве города и региона".

Кандидат на пост руководителя ОС, Петр Марков поделился поистине конспирологической теорией относительно будущих отношений Совета с председателем ХОГА. "Мне дали понять, что новый губернатор, который тогда еще не был назначен, не видит главой Совета предпринимателя. Тогда меня фактически прощупывали, насколько я лоялен", — отметил Марков.

Сам губернатор, прочитав это, говорят, сильно удивился. Ведь первая встреча, которую Райнин провел уже на следующий день после того, как был представлен активу области, у него состоялась не с аппаратом, не с правоохранителями, а как раз с представителями общественных и волонтерских организаций Слобожанщины.

На ней председатель ХОГА заявил, что приветствует создание Общественного Совета при ХОГА и хочет построить с ними партнерские отношения как с независимым консультативно-совещательным органом.

"Я могу вам дать гарантии, что буду честно, правильно и патриотично вести политику ХОГА. У нас будут рабочие трения, это однозначно, но главное, чтобы это было конструктивное общение", – выразил надежду Игорь Райнин.

Несмотря на классические украинские реалии ("там где два козака — там три гетьмана"), эксперты видят в новом Общественном Совете при ХОГА большие перспективы. По итогам рабочей встречи 12 февраля, по всей видимости, все же будут приняты решения о проведении учредительного собрания Общественного Совета и основные принципы его формирования.

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Харьков общественный совет
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