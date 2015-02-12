Переговоры лидеров "нормандской четверки" в Минске завершились: главари ДНР и ЛНР присоединились к группе

Переговоры лидеров "нормандской четверки" в Минске завершились. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине получила документ, разработанный участниками "нормандского формата", на рассмотрение и визирование.

Об этом сообщил источник, близкий к ходу переговоров, пишет РИА Новости

"Документ был передан на рассмотрение и визирование контактной группе", — сообщил собеседник агентства.

На заседание контактной группы по Украине, которое проходит в "Дипсервисе" на улице Фрунзе, прибыли главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкий, в сопровождении помощника Путина Владислава Суркова.

Как известно, лидеры "нормандской четверки" вели переговоры об украинском урегулировании в течение уже более 13 часов. Сейчас все участники они все покинули комнату переговоров.

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Михаил Ежель заявил, что по итогам минских переговоров насчет урегулирования ситуации на Донбассе стороны намерены подписать итоговый документ.