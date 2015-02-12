Порошенко о переговорах в Минске: хороших новостей нет, у России "неприемлемые" требования

Президент прокомментировал встречу "нормандской четверки".
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Минских переговорах "пока никаких хороших новостей" нет.
Об этом со ссылкой на агентство France-Presse сообщает ТАСС.
Порошенко заявил, что ряд условий, выдвинутых российской стороной, являются "неприемлемыми".
Официального подписания соглашения по результатам минских переговоров в присутствии журналистов, как раньше планировалось, не будет. сообщает корреспондент 5 канала Ирина Герасимова.
Напомним, что, по данным европейских СМИ, лидеры "нормандской четверки" в Минске могут согласовать документ, предусматривающий прекращение огня на Донбассе за 48 часов, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности.
фото: @IrynaGerasymova