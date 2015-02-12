Режим прекращения огня на Донбассе начнется 15 февраля - Путин

Договорилась об отводе тяжелых вооружений от линии столкновения на Донбассе.
Президент России Владимир Путин на переговорах заявил, что есть договоренность о прекращении огня с 00:00 15 февраля.
Об этом он заявил по итогам переговоров в Минске, сообщает "Коммерсантъ".
Путин также заявил, что контактная группа в Минске договорилась об отводе тяжелых вооружений от линии столкновения на Донбассе.
Тяжелое вооружение в Донбассе будет отведено от сегодняшней линии соприкосновения для Киева, а для боевиков - от линии 19 сентября (предусмотренной Минскими договоренностями, - ред.)", - говорится в сообщении.
видео: RT на русском