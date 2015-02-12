Порошенко о переговорах в Минске: прекращение огня, контроль над границей и никакой федерализации Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что трехсторонняя контактная группа договорилась о прекращении огня с 15 февраля.

По словам президента, ни о какой автономии или федерализации договоренностей нет, пишет Новое время.

"Только что мне доложили, что Трехстороння контактная группа подписала документ, который готовился в огромном напряжении и в тяжелых дискуссиях. Главное, что удалось достичь, это то, что в 00.00 15-го числа в ночь с субботы на воскресенье должно быть объявлено безусловное и охватывающее прекращение огня", - сказал он.

"Начальники генштабов Украины и России проведут в пятницу переговоры по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе", - заявил президент.

Кроме того, по словам Порошенко, контактная группа договорилась о выводе всех иностранных войск с территории Украины и достигнута договоренность об освобождении всех заложников в течение 19 дней.

Также украинские пограничники должны возобновить контроль на госгранице до конца 2015 года.

По словам президента, ни о какой автономии или федерализации договоренностей нет.

"Украине выставляли неприемлемые условия, Киев не пошел на ультиматумы", - отметил он.

"Это было непросто, и фактически нам выставляли всякие неприемлемые условия, отходы, сдачи. Мы не пошли ни на какие ультиматумы и четко проявили позицию, что прекращение огня должно произойти без предварительных условий", - сказал Порошенко.