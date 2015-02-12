Лукашенко: я лично разносил кофе участникам переговоров в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что он лично подносил кофе участникам 16-часовых переговоров в Минске.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Во время общения с журналистами Лукашенко напомнили, что он обещал подносить кофе участникам переговоров по Украине, лишь бы они договорились, и спросили, делал ли он это во время нынешних почти 16-часовых переговоров "нормандской четверки".

"Да", - ответил Лукашенко.

Отвечая на вопрос о том, смог ли Лукашенко поспать этой ночью, он отметил: "Как я могу спать?".

"Как без боеприпасов может идти война на мирном фронте? Моя задача была боеприпасы подносить вовремя. Поэтому я старался выполнять свою функцию. Вы видите, что в Минске у нас все распределено, и каждый делает свое дело", - отшутился он.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности пребывания во Дворце Независимости высоких гостей. В частности, он сообщил, что мировые лидеры ели яичницу, сыр, молочные продукты и пили кофе.