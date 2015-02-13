Украина получила британские броневики "Саксон": опубликованы фото и видео

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украину прибыли 20 бронированных автомобилей "Саксон" британского производства, а еще 55 - поступят в ближайшее время.

Об этом он сообщил во время посещения учебного центра Нацгвардии в Новых Петровцах (Киевская область), говорится на сайте ведомства.

Обратим внимание, что военнослужащих также посетил Президент Петр Порошенко.

По данным СНБО, Турчинов и глава украинского государства передали военным сертификаты на новую и модернизированную военную технику для нужд АТО.

При этом секретарь ведомства рассказал о полученных броневиках, заявив, что они требуют доработки.

"Эти "Саксоны" пришли без оружия, мы будем ставить на них боевой блок, который должен обеспечить эффективное огневое прикрытие Национальной гвардии или другим подразделениям, которым они будут поставляться", - сообщил он.

Также Турчинов отметил, что как только бронеавтомобили пройдут испытания на полигоне, "они сразу поступят на вооружение наших военных".

Напомним, ранее Петр Порошенко передал военным 150 единиц боевой техники, в том числе, четыре военных самолета. Фото смотрите здесь.

Фото: rnbo.gov.ua, facebook.com, видео: Рада національної безпеки і оборони України