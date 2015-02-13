В НАТО рассказали о залоге военных успехов боевиков: не обошлось без России

Альянс имеет документальные данные о военном присутствии РФ на востоке Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс имеет документальные данные о военном присутствии России на востоке Украины.
Об этом он сообщил в интервью "Коммерсантъ FM", пишет Украинская правда.
В то же время Столтенберг подчеркнул, что в зоне конфликта боевикам не удалось бы добиться таких военных успехов, если бы не поддержка со стороны РФ.
"Наша разведка предоставляет документальные данные о военном присутствии России на востоке Украины", - отметил генсек.
"Мы видим это по данным независимых источников, независимых журналистов, а также мы получаем информацию от неправительственных организаций, которые сообщают нам о погибших российских военных в Украине", - добавил Столтенберг.
"Мы наблюдали то же самое в Крыму, когда Россия аннексировала Крым" - сказал он.
Напомним, ранее спикер Госдепартамента США Джен Псаки заявила, что недалеко от города Дебальцево (Донецкая область) военные России развернули системы противовоздушной обороны.