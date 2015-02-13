В НАТО рассказали о залоге военных успехов боевиков: не обошлось без России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс имеет документальные данные о военном присутствии России на востоке Украины.

Об этом он сообщил в интервью "Коммерсантъ FM", пишет Украинская правда.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что в зоне конфликта боевикам не удалось бы добиться таких военных успехов, если бы не поддержка со стороны РФ.

"Наша разведка предоставляет документальные данные о военном присутствии России на востоке Украины", - отметил генсек.

"Мы видим это по данным независимых источников, независимых журналистов, а также мы получаем информацию от неправительственных организаций, которые сообщают нам о погибших российских военных в Украине", - добавил Столтенберг.

"Мы наблюдали то же самое в Крыму, когда Россия аннексировала Крым" - сказал он.

Напомним, ранее спикер Госдепартамента США Джен Псаки заявила, что недалеко от города Дебальцево (Донецкая область) военные России развернули системы противовоздушной обороны.