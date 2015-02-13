Саакашвили о Донбассе: Россия на пути к проигрышу

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал возникший на востоке Украины конфликт, заявив, что там Россия находится на пути к проигрышу.

Об этом он сообщил в эфире "Шустер live", говорится на сайте 112.ua.

"Я думаю, что в целом, они (РФ - ред.) на пути к проигрышу, несмотря на то, что мы все хотели бы быть максималистами, мы хотели бы, чтобы это закончилось быстро, чтобы люди не погибали, чтобы Украина была свободна", - отметил бывший глава грузинского государства.

В то же время политик добавил, что когда президент России Владимир Путин в следующий раз пойдет в атаку, это будет война со всем Западом.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко создал Консультативный международный совет реформ и назначил его главой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.