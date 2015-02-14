Порошенко обсудил прекращение огня с Обамой, Меркель и Олландом: договорились о координации усилий

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Барак Обама договорились о дальнейшей координации усилий в случае эскалации конфликта на Донбассе, об этом шла речь во время телефонного разговора в субботу.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины подчеркнул необходимость мониторинга со стороны ОБСЕ для подтверждения прекращения огня.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и выразили обеспокоенность развитием событий вокруг Дебальцево.

"Порошенко поблагодарил президента Соединенных Штатов за личную поддержку Украины и сильную позицию, отраженную в заявлении "Большой Семерки" (G7)", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в ходе телефонного разговора между президентом Украины Петром Порошенко, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, собеседники "выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Дебальцево и договорились пристально следить за развитием ситуации".

Все стороны переговоров в Минске, в том числе Россия, должны выполнять взятые на себя обязательства, прежде всего, относительно прекращения огня в полночь 15 февраля, согласились собеседники.

"Теперь реализация последних договоренностей в Минске является ключевым", - подчеркнули собеседники.

Также стороны договорились оставаться в тесной координации усилий и приложить все усилия для обеспечения мирного урегулирования на Донбассе.

Порошенко поблагодарил Олланда и Меркель за поддержку Украины и усилий для восстановления мира на Донбассе, которую они продемонстрировали во время переговоров в Минске 12-13 февраля, а также во время последнего заседания Европейского Совета в Брюсселе.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обсудит с Обамой и Меркель прекращение огня на Донбассе.