Чорновил об аресте Ефремова: Шокин знает, чьи пальцы надо засунуть в двери, чтобы все заработало

Арест бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова – это лишь первый шаг в серии громких "посадок" бывших высокопоставленных чиновников.

Такое мнение высказал бывший нардеп, политолог Тарас Чорновил, пишет Гордон.

По его словам, громкие уголовные дела против бывших высокопоставленных чиновников режима Януковича не велись по двум причинам: слабости самой Генпрокуратуры и сопротивления судов. Теперь, когда в ГПУ появился новый руководитель, стоит ожидать активизации кампании против целого ряда экс-чиновников и соратников бывшего президента.

"Я думаю, что дан старт серии настоящих "посадок". К этому готовность уже была. Есть две проблемы, одна из них сейчас отпала, вторая остается. Первая проблема – это было моральное, психологическое и политическое состояние Генеральной прокуратуры, вторая – украинские суды. В первой части изменения все-таки произошли. Ярема был слишком слабой фигурой, чтобы что-либо менять в Генеральной прокуратуре. Более того, он не хотел встревать в конфликты, искать себе врагов, он не хотел делать резких активных движений. Это типично для него, в том числе и в отношении таких людей как Ефремов и других знаковых личностей из прошлого", – заявил Чорновил.

"Ярема так и не сломал ничего в Генеральной прокуратуре. Он не понял, как там принимаются решения, он не смог понять, за какие ниточки дергать, чтобы действующие в Генеральной прокуратуре механизмы начали работать, потому что там есть глухое сопротивление. Это старая структура, полностью зачищенная при Януковиче. Там остался целый ряд нормальных адекватных сотрудников, но эти люди были не в состоянии влиять на суть принятия решений", – отметил эксперт.

Виктор Шокин имеет большой опыт службы в структуре прокуратуры, потому, ему не понадобилось время на то, чтоб разобраться, как заставить ГПУ эффективно работать.

"Только Генеральный прокурор жестким решением мог эту систему заставить работать и начать ее зачистку. После прихода Шокина ситуация меняется. Шокин – глубоко прокурорская личность. Он в системе прокуратуры работает с начала независимости Украины, с 2002-го года он был заместителем Генерального прокурора, сумел продемонстрировать стойкость, принципиальность. Он сумел своевременно уйти в отставку, когда от него требовали неприемлемые для него вещи. В любом случае, все механизмы Генеральной прокуратуры он знает идеально. Шокин действительно очень хорошо понимает, чьи пальцы надо засунуть в двери, чтобы все заработало. Он сломает сопротивление и уже начал его ломать, это мы уже видим", – отметил Чорновил.

Однако, по словам эксперта, новому генпрокурору придется преодолевать сопротивление коррумипированных судей.

"Есть вторая часть проблемы, на которую Ярема тоже часто все списывал и звучало это так: "Зачем начинать что-либо делать, если любая инициатива по преследованию преступников будет заглушена и остановлена нашими судами?" У Шокина эта проблема также остается. Я очень боюсь, что самый честный Печерский суд не исключено, что может еще принять решение об отказе Генпрокуратуре в аресте Ефремова", – считает эксперт.

Напомним, в Печерском суде прохордит заседание по избранию меры пресечения для бывшего регионала, экс-народного депутата Александра Ефремова.

Генпрокуратура попросила суд избрать меру пресечения Ефремову в виде содержания под стражей с определением залога в размере около 3 млн грн.