Пока Путин сидит с пистолетом в "гостинной" Украины, мира не будет - западные СМИ

Путь к устойчивому миру в Украине начинается с 12 слов: Путин должен вывести свои войска, а Украина - полностью контролировать свою восточную границу.

Такое мнение высказал Тимоти Гартон Эш в статье для The Guardian, пишет Inopressa.

По его мнению, Владимир Путин сознательно противопоставляет Европейскому союзу иной, более старый и плохой европейский способ ведения политики.

"Еще одна европейская страна силой разорвана на части", - суммирует Эш статистику украинского конфликта. Условия перемирия он излагает в виде метафоры: "Черный ход в ваш дом вам разрешают закрыть лишь при условии, если вы уступите свою гостиную человеку, приставившему пистолет вам ко лбу, и еще вам придется платить за него арендные платежи".

Можно спорить о методах противодействия такой "беззастенчивой агрессии", но "не нужно питать иллюзий о происходящем у нас на глазах", призывает автор.

Сильный всегда прав... Московский закон джунглей против брюссельских джунглей закона. Кто побеждает? "Побеждает Россия", - отвечает известный американский "реалист" Джон Миршаймер. И что нам с этим делать?

"Запад должен стремиться к тому, чтобы сделать Украину нейтральным государством-буфером между Россией и НАТО. Это должно быть что-то вроде Австрии в период холодной войны. Во имя этой цели Запад должен недвусмысленно отказаться от расширения Евросоюза и НАТО".

"Ну спасибо вам, профессор реалист, - комментирует Эш. - Вы, наверное, хотели бы сами подписать этот договор? Есть отличное место для такого саммита в духе реальной политики - это Ялта, где в 1945 году Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль дали советской оккупации Восточной Европы сомнительную легитимацию. Ялта находится в ныне аннексированном Крыму".

"Какое мы имеем право диктовать другим независимым, суверенным государствам, что они должны быть нейтральными буферами? Гарри Каспаров, который знает Россию все же получше Миршаймера, недавно написал в твиттере: "Реалисты, похоже, рады обречь миллионы украинцев на участь арестантов на оккупированной территории. В XXI веке в Европе". На днях я обсуждал с Каспаровым Украину, - пишет Эш. - Он утверждает, что это не конфликт между Россией и Украиной. Он воспринимает это как состязание двух Россий. Поэтически гиперболизируя, он называет их Киевской Русью и Золотой ордой".

"Даже если верны опросы общественного мнения, из которых следует, что Путин сегодня имеет в России заоблачный рейтинг, не стоит путать Путина с Россией. Адольф Гитлер когда-то тоже был очень популярен, как и Слободан Милошевич. Народы можно увлечь по опасному пути, особенно если искусная пропаганда эксплуатирует глубоко укорененные национальные мифы и обиды. Спустя несколько лет нация просыпается и начинается расплата. Быть против Путина - это не то же самое, что быть против России. Это скорее значит быть за Россию в долгой перспективе: поддерживать тех подвергающихся нападкам россиян, которые представляют другую Россию", - говорится в статье.

Напомним, политолог Вадим Карасев отметил, что Путин, проиграв "Новороссию", не будет пробивать наземный коридор в Крым, а планирует сделать ставку на смену власти в Украине.