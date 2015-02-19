Ефремову предъявлены обвинения в финансировании сепаратистов - СБУ

Бывшему лидеру фракции Партии регионов Александру Ефремову выдвинуты обвинения в финансировании сепаратистов в Луганской области.

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко, передает УНИАН.

"В рамках расследования уголовных производств, в которых подозрения ему предъявлены, есть материалы, которые СБУ передавала, касающиеся подозрения относительно финансирования сепаратизма в Луганской области", - сказал он.

Также Наливайченко уточнил, что в настоящий момент усилия СБУ и МВД сконцентрированы на том, чтобы Ефремов не скрылся от правосудия.

"Он должен ответить в суде на вопросы, на все обвинения, на все подозрения, которые ему предъявлены и будут предъявляться", - сказал глава СБУ.

Также Наливайченко подчеркнул, что, кроме Ефремова, подозрения также будут выдвигаться и другим политикам и народным депутатам.

Напомним, Ефремов был задержан в Киеве 14 февраля.

16 февраля Печерский райсуд Киева избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с возможностью освобождения под залог в 3,6 млн грн.

Позже стало известно, что за Ефремов внес залог его бывший соратник по партии – Борис Колесников.

Тем временем, глава МВД Арсен Аваков заявил, что местонахождение Ефремова – под полным контролем МВД и СБУ.