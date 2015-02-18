Парубий: на Майдане по активистам и "Беркуту" работал российский спецназ

На последнем этапе Майдана было заметно, что начинает действовать третья сила.
На последнем этапе Майдана было заметно, что начинает действовать третья сила, возможно, это были российские спецслужбы, заявил бывший комендант Майдана, первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
Он выразил такое предостережение на совете Майдана.
По мнению Андрея Парубия, их действия состояли в неожиданных, жестких атаках на майдановцев, и провокации конфликта.
"Если мы оказывались на том или ином этапе в позиционном противостоянии, то оно через 15-20 минут перерастало в активное. Именно поэтому на последнем этапе Майдана я практиковал походы. Их преимущество состояло в том, что мы не стояли на месте и, соответственно, когда колонна движется, уменьшается вероятность появления жесткого конфликта", - рассказал Андрей Парубий.
Он также заявил о том, что майдановцев и сотрудников милиции, возможно, расстреливали российские спецслужбы.
"Я не следователь прокуратуры, но, по моему убеждению, были (спецслужбы РФ на Майдане – ред.). Причем "работали" они не только по Майдану, но и по "Беркуту". В этот день, на моих глазах, от пуль, на баррикадах падали ребята-майдановцы и одновременно Андрей Шевченко (народный депутат VI созыва - ред) слал мне смс, в которых сообщал о том, что падают бойцы "Беркута".
"Как-то ко мне подошел один человек, который очень секретно захотел со мной встретиться. По его словам, против нас действовали четыре группы - одна из Беларуси, три из России. Их задача - максимальная дестабилизация ситуации, разжигание противостояния, создание кризисных ситуаций у дипломатических представительств. Одна из этих групп должна была ликвидировать меня - и этот человек пришел меня предупредить.
Так что, я считаю, что работала третья сторона, при этом работала на противостояние, работала на кровь. Такой сценарий мы видим сейчас на востоке Украины", рассказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что дело экс-"беркутовцев" Зинченко и Аброськина направлено в Апелляционный суд.