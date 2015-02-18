Парубий: на Майдане по активистам и "Беркуту" работал российский спецназ

На последнем этапе Майдана было заметно, что начинает действовать третья сила, возможно, это были российские спецслужбы, заявил бывший комендант Майдана, первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Он выразил такое предостережение на совете Майдана.

По мнению Андрея Парубия, их действия состояли в неожиданных, жестких атаках на майдановцев, и провокации конфликта.

"Если мы оказывались на том или ином этапе в позиционном противостоянии, то оно через 15-20 минут перерастало в активное. Именно поэтому на последнем этапе Майдана я практиковал походы. Их преимущество состояло в том, что мы не стояли на месте и, соответственно, когда колонна движется, уменьшается вероятность появления жесткого конфликта", - рассказал Андрей Парубий.

Он также заявил о том, что майдановцев и сотрудников милиции, возможно, расстреливали российские спецслужбы.

"Я не следователь прокуратуры, но, по моему убеждению, были (спецслужбы РФ на Майдане – ред.). Причем "работали" они не только по Майдану, но и по "Беркуту". В этот день, на моих глазах, от пуль, на баррикадах падали ребята-майдановцы и одновременно Андрей Шевченко (народный депутат VI созыва - ред) слал мне смс, в которых сообщал о том, что падают бойцы "Беркута".

"Как-то ко мне подошел один человек, который очень секретно захотел со мной встретиться. По его словам, против нас действовали четыре группы - одна из Беларуси, три из России. Их задача - максимальная дестабилизация ситуации, разжигание противостояния, создание кризисных ситуаций у дипломатических представительств. Одна из этих групп должна была ликвидировать меня - и этот человек пришел меня предупредить.

Так что, я считаю, что работала третья сторона, при этом работала на противостояние, работала на кровь. Такой сценарий мы видим сейчас на востоке Украины", рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что дело экс-"беркутовцев" Зинченко и Аброськина направлено в Апелляционный суд.