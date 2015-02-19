Американские сенаторы объяснили, как Путин может использовать прекращение огня

Президент России Владимир Путин хочет под прикрытием объявленного на Донбассе режима прекращения огня подготовится к дальнейшей агрессии в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении американских сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, пишет Голоса Америки.

"Путин достиг своих военных задач в Дебальцево и мы боимся, что западные лидеры, вместо того, чтобы признать жестокую реальность российских поступков, позволят Путину утверждать, что он придерживается положений соглашения о прекращении огня", - отмечается в документе.

По мнению политиков, "на самом деле, он использует следующие недели и месяцы, чтобы консолидировать его последние захваты, чтобы в дальнейшем вооружать и готовить армию его ставленников, чтобы дестабилизировать правительство и экономику Украины, чтобы попытаться разделить трансатлантический альянс и подготовиться к следующему военному наступлению".

В то же время сенаторы предупредили, что оно может произойти в Мариуполе.

"Настаивание на иллюзии прекращения огня только даст Путину желаемое прикрытие, необходимое для планирования его следующего акта агрессии в Украине", - подчеркнули американские законодатели.

"Несмотря на это западные лидеры, включая президента США (Барак Обама - ред.), продолжают хвататься за все доступные отговорки, чтобы не дать защитное вооружение и другую очень необходимую военную помощь украинскому правительству", - говорится в заявлении.

"Пока президент Обама в дальнейшем "рассматривает" предоставление летальной помощи Украине, Путин продолжает использовать смертоносную силу, чтобы достичь своих военных целей в Украине",- считают Маккейн и Грэм.

Напомним, ранее российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал уход украинских военных из города Дебальцево, заявив, что боевики "наплевали" на минские соглашения.