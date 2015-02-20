Посланник Путина рассказал о "нескрываемой панике" во дворце Януковича

Во время Майдана, когда шли переговоры с оппозицией, во дворце Виктора Януковича царила нескрываемая паника.

Об этом рассказал Владимир Лукин, спецпосланник президента РФ Владимира Путина, в интервью немецкому Der Spiegel, передает "Инопресса".

По его словам, в Украине возникла "классическая революционная ситуация, которая объяснялась общей обстановкой в стране. Народ перестал верить правительству. Люди были недовольны своей жизнью и безграничной коррупцией".

При этом во время переговоров, по словам спецпосланника от РФ, "царила нескрываемая паника".

На вопрос о том, почему он предварительно одобрил соглашение между Киевом и оппозицией, но затем отказался его подписать, Лукин ответил, что "поначалу он парафировал его, потому что в первые часы 21 февраля считал соглашение хорошим компромиссным планом на бумаге".

"Я думал, что оно заставит президента Януковича и Майдан добиваться мирного решения, достойного демократической страны. Однако уже на следующий день я осознал, что президент Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров были совершенно правы, когда отказались подписывать его", - добавил он.

По словам Лукина, причина заключается в том, что "под влиянием слухов и сообщений о бесчинствах активистов с Майдана Янукович собрал чемоданы и уехал".

Его поспешное бегство и выступления оппозиции привели к "тому, что все мои западные коллеги были опозорены", а сейчас идет "жестокая, бессмысленная и братоубийственная гражданская война".

Напомним, сегодня исполняется год со дня массовых убийств безоружных активистов на Институтской.