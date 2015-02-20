Меркель и Олланд рассказали о последствиях за срыв Минских соглашений

Любая из сторон Минских соглашений, которая решит их нарушить, попадет под санкции.

Об этом президент Франции Франсуа Олланд во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель после переговоров по Украине, со ссылкой на Les Echos передает "Украинская правда".

"В отношении любой страны, которая не будет придерживаться минских договоренностей по Украине, будут применены санкции", - отметил он.

Также оба политика выразили убежденность в том, что "Минские соглашения должны воплощаться".

По словам Олланда, речь идет, прежде всего, о "прекращении огня, которое было неоднократно нарушено, и которое теперь должно быть полностью соблюденным, вывод тяжелых вооружений и освобождение заключенных".

"Мы будем продолжать работать над эффективностью минских договоренностей", - сказал он.

При этом Олланд отметил, что не владеет информацией о прибытии российской военной техники на Донбасс.

"У меня нет подтверждения ввода российских танков в Украину, но есть риск эскалации, если не будет соблюдения режима прекращения огня", - отметил он.

Напомним, сегодня в штабе АТО заявили, что с территории России на Донбасс вторглись 20 танков.