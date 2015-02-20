Подробности последнего дня пребывания Януковича в Украине перед бегством: детали интервью

20 февраля 2015, 23:26

Основной его месседж был, что его предали.

Виктор Янукович

Харьковская журналистка Анна Кузнецова, которая видела беглого экс-президента Виктора Януковича в его резиденции за день до его бегства в Россию и очевидцы, только через год согласились рассказать "как это было".

Для всех долго было загадкой - не только, где именно в Харькове скрывался президент-беглец, но и что именно осталось за кадром его прощальной речи в Украине. Как Янукович добрался до Харькова, почему боялся зайти в вип-терминал харьковского аэропорта - эксклюзивные признания очевидцев публикует ТСН.

Как пишет издание в  то время, как на Майдане уже убиты 90 человек, в Межигорье в это время переполох и Янукович пакует чемоданы. В ночь на 22 февраля он улетает в Харьков.

 "Прилетело два вертолета ориентировочно в 24.00. Я находился на перроне. Суета была из-за того, что все это делалось очень быстро", - рассказывает очевидец.

Руководитель службы перевозок в вип-терминале Антон Падолко был единственным, кому позволили выйти на взлетную полосу. Все было спонтанно и тайно - сотрудников харьковского аэропорта о прилете тогда еще президента предупредили за два часа. Подходить к окнам запретили. Все выходы из здания закрыли. Из Киева прибыли два вертолета. Янукович, его младший сын Виктор, гражданская жена Любовь Полежай и более 20 госохранников. Антона предупредили, к ним ближе, чем на 30 метров не подходить. Януковича ждал Добкин с дополнительной охраной.

В аэропорту вспоминают, после приземления главный пассажир и компания вышли, и еще минут 40 о чем-то договаривались. И только после этого кортеж из, по меньшей мере, шести машин покинул взлетную полосу. Ночевать поехали на окраину Харькова, в президентскую резиденцию, более известную как Обкомовская дача. И именно здесь он дает свое последнее на территории Украины интервью.

Как рассказала журналистка, тогда была суббота и ее срочно вызвали на работу. О том, что общаться придется с Януковичем, сообщили за два часа. В резиденцию журналистка приехала с двумя операторами около полудня. Говорит, встретили два охранника, тщательно осмотрели и предложили искать место для съемки только на первом этаже.

"Не было длинного стола, они были расставлены отдельно. Ванная была открыта, были брошены полотенца, на полу видно было, что кто-то умывался", - вспоминает журналистка.

Единственное, что ее удивило - это тишина. Янукович на фоне полосатых обоев, рядом горит лампа - год назад не было ни одного намека, где именно он дает интервью. Анна говорит, что тогда собеседник сам решил - будет стоять и пояснил: ситуация в стране не та, чтобы сидеть.

"Мне хотелось его спросить: что происходит ?! Почему нельзя было это остановить? Переживал за себя в ситуации, что мне и не понравилось. То есть ты президент, гибнут люди, а ты думаешь о себе, а не о том, что происходит", - говорит женщина.

По ее словам, интервью длилось минут 10. Янукович говорил без бумажек и подсказок помощников. "Он вышел как статуя. Не было у него никаких листочков, вышел, я готов ответить на любые вопросы", - вспоминает Анна. Хотя, делится журналистка, большинство вопросов он игнорировал. "Основной его месседж был, что меня предали. Я говорю: кто вас предал? Он говорит: меня предали. Были моменты, когда я его перебивала. Хотела остановить, а он продолжал. Он меня перебивал, все время перебивал. Вот он говорит, что мы предпринимали все шаги для стабилизации ситуации. Тут я ему задала - какие? Но он продолжал дальше. Говорил то, что ему хотелось", - говорит журналистка.

Она показывает момент, где Янукович сорвался: "Я ничего подписывать не буду. Произошло то, как произошло", - говорит на видео Янукович. Уже через час это интервью распространили все общенациональные телеканалы. И пока Украина слушала заявление Януковича, в это время он вылетел из Харькова. Два самолета и два вертолет приземляются в Донецке. Но на родине беглеца ждет сюрприз - пограничники аеропорта запрещают лететь дальше, потому что нет надлежащих документов.

Перепуганный Янукович, говорят свидетели, несколько часов прячется за стенами резиденции Рината Ахметова. А оттуда машинами отправляется в Крым. Беспрепятственно проезжает все посты ГАИ, прибывает в Казачьей бухты в Севастополе и далее на десантном катере Черноморского флота достается берегов России.

Напомним, ранее экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин заявил, что решение о побеге Янукович принял после решения Верховной Рады от 20 февраля о возвращении всех силовых подразделений домой.

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Россия Украина Майдан Янукович Харьков интервью бегство Межигорье
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