Порошенко - Януковичу: в Украине его ждут с нетерпением, пусть возглавит протесты - в тюрьме

В Украине с нетерпением ожидают беглого бывшего президента Виктора Януковича, который год назад сбежал в Россию.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Запорожье, отвечая на вопросы журналистов, пишет УНИАН.

На просьбу прокомментировать заявление Януковича, появившееся в российских СМИ, о желании вернуться в Украину, Порошенко заявил: "Я считаю, что это будет хорошо для Украины. Не уверен, что будет хорошо для него. Мы ждем его с нетерпением. И готовы к встрече. Чем быстрее он вернется в Украину, тем лучше будет для Украины. Пусть возглавит протестное движение. В лучшем случае — в тюрьме".

Напомним, сегодня стало известно, что Янукович пообещал вернуться, как только появится возможность.