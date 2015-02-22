У Семенченко опровергли его отставку с должности командира "Донбасса": это фейк

Информация о том, что командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко подал рапорт об отставке, - фейк, сообщила пресс-секретарь комбата Юлия Федорова.

Об этом передает УНН.

"Ссылка батальона "Донбасс", на которую ссылаются СМИ, уже давно не действует. Батальон "Донбасс" не заявлял, что Семенченко подал рапорт на увольнение с должности комбата. Такого намерения у Семенченко пока нет", - сказала Ю.Федорова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Семенченко ушел с должности комбата "Донбасса".