Яценюк о теракте в Харькове: "мерзавцы" целились в наше достоинство и память

Премьер-министр Арсений Яценюк прокомментировал произошедший в Харькове теракт, заявив, что злоумышленники целились в наше достоинство и память.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня нам нанесли очередной коварный удар. Именно так и поступают террористы", - отметил политик.

"Мерзавцы, которые убили наших сограждан во время мирного марша в Харькове, целились в наше достоинство и нашу память. Они выбрали святой для нас день, когда Украина чтит Героев Небесной Сотни", - добавил премьер.

При этом он подчеркнул, что украинцы не отступятся от своей цели.

"Но мы не побоимся и не отступим ни от нашей цели, ни от наших ценностей. Мы сплотимся, мы станем сильнее, мы победим", - добавил Яценюк.

В то же время он выразил соболезнования семьям погибших и раненых. "Вечная память павшим. Герои не умирают", - резюмировал он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что злоумышленники, причастные к произошедшему в Харькове теракту, "получат жесткий отпор".