Эксперт назвал главные цели теракта в Харькове

Главными целями теракта в Харькове являются срыв мирных переговоров и эскалация насилия в регионе.

Такое мнение выразил директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков в комментарии "Главреду".

По словам эксперта, "Харьков – чрезвычайно важный город для Украины вообще, а для восточной Украины в частности", а потому следствию не стоит торопиться с выводами по расследованию вчерашнего теракта.

"СБУ и наши другие силовые структуры в последнее время немного этим грешат: до расследования озвучивают версия, которая потом посредством СМИ и других каналов утверждается в общественном мнении. Озвученная версия о причастности России выглядит вполне вероятной, но ее все равно необходимо доказать", - уверен Рудяков.

При этом эксперт уверен, что наступления боевиков на Харьков не будет.

"Наступление сил ДНР и ЛНР на Харьков лично я бы исключил. Думаю, до этого не дойдет, если удастся военную составляющую конфликта на Донбассе свести к минимуму, к единичным случаям нарушения перемирия или мирного соглашения, если оно вступит в силу. А целый ряд наших и зарубежных экспертов ожидает развертывания активных действий с целью получения решающего военного преимущества в данном конфликте, начиная с апреля-мая. В этом случае имитация наступления на Харьков возможна. Но если бы дошло до эскалации конфликта, то в интересах ДНР и ЛНР было бы организовывать и осуществлять наступление на Мариуполь, а не Харьков, потому что для них это гораздо выгоднее с прагматических соображений относительно успеха этой операции", - заявил аналитик.

Кроме того, он подчеркнул, что Харьков не будет рассматриваться, "как объект и цель каких-то полномасштабных военных действий, с использованием того вооружения, которое применяется сейчас".

"Но что касается общих настроений в Харькове, то в этом смысле эскалация вполне возможна, поскольку там есть целый ряд факторов, способных сработать на эскалацию", - добавил он.

"Целью же последнего теракта в Харькове, скорее всего, была эскалация конфликта и попытка остановить развитие мирной, переговорной линии, недопущения перехода от противостояния на Донбассе к режиму диалога", - заявил Рудяков.

"Если принять версию, которую предлагает СБУ, и которая пока что не подтверждена, что Россия виновна в данном теракте, то она была бы заинтересована втянуть в зону активного конфликта и Харьков – пусть даже не в виде боев на улицах, но хотя бы в виде акций гражданского неповиновения и терактов. Но стоит помнить, что, помимо России, и внутри нашего украинского политикума и околополитических кругов есть подобная заинтересованность у некоторых групп (и на региональном, и на общенациональном уровне)", - резюмировал эксперт.

Напомним, вчера, 22 февраля, в ходе марша украинских патриотов в Харькове прогремел взрыв – погибли три человека, еще 10 находятся в больнице.