Савченко написала обращение из российской тюрьмы: призвала выйти на глобальную акцию 1 марта

Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко написала обращение, в котором призвала выйти на акцию 1 марта и таким образом выразить поддержку ей и Украине.

Письмо опубликовал ее адвокат Марк Фейгин.

"Пожелайте мне и Украине успеха в этом неравном бою своей поддержкой в глобальной акции 1 марта 2015 года", – написала она.

Савченко также поблагодарила за поддержку и призвала не сдаваться.

В свою очередь Фейгин заявил, что состояние здоровья украинки продолжает ухудшаться и действовать надо быстро, чтобы освободить ее.

1 марта в России запланирована акция оппозиции "Весна". Московская мэрия уже дала согласие на ее проведение, но только в отдаленном районе российской столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в России возмущены требованием ООН освободить Савченко: летчица пошла ва-банк и поставила Путину мат.