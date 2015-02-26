Российский политтехнолог о ситуации с Савченко: Путин - маньяк

Известный российский политтехнолог Марат Гельман прокомментировал открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой освободить украинскую летчицу Надежду Савченко известного российского писателя, диссидента Владимира Войновича.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вот мне кажется что ситуация с Савченко просто и наглядно показывает, что он маньяк", - написал Гельман.

Напомним, Войнович призвал Путина не позорить себя и Россию и освободить украинскую летчицу Надежду Савченко.

25 февраля Мосгорсуд признал законным продление ареста Савченко до 13 мая.

Савченко, которая голодает уже 75 дней, заявила, что до следующего заседания суда может не дожить.