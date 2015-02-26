"Аномальная зона" в Ровеньках убила 39 спецназовцев, ФСБ прекратила искать таинственный объект — соцсети

Поиски таинственного объекта "Вега" под Ровеньками на Луганщине продолжают уносить жизни российских военных, словно в аномальной зоне. Общее число погибших оккупантов уже составило порядка 40-ка.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

"Р-н н.п. Ровеньки. Срочно. Поисковой группой вч ****2 (спецназ ФСБ "Вымпел") обнаружено скрытое захоронение, предположительно охраны объекта поиска. "200" — 21. В результате попытки извлечения тел из захоронения сработали минные ловушки направленного действия с пакетными стреловидными убойными элементами, закрепленные в зоне захоронения на деревьях. Потери подразделений вч ****2: "200" — 3, "300" — 11", — говорится в донесении российских военных вышестоящему командованию.

"По ситуации в р-не Ровенек. По состоянию на 02-00 по мск поисковые операции прекращены. Задействованные силы выводятся из района. Объект не найден", гласит второй документ.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию утро 26 февраля 2015 года составили: убитыми 7494, ранеными — 5950 и пропавшими без вести — 3340 человек.

Напомним, что ранее под Ровеньками нашли тела 10 спецназовцев ФСБ, с собаками искавших объект "Вега".

Также напомним, что под Ровеньками в результате попадания на минное поле спецназ из Владикавказа потерял убитыми 2 человека, а спецназ ФСБ — еще троих.

Ранее "Главред" сообщал, что под Ровеньками "потерялся" новейший комплекс секретной связи под условным названием "Вега", который должны были протестировать в боевых условиях.

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