В ЕС позитивно оценили реформы Кабмина Яценюка – Остап Семерак

Европейская комиссия позитивно оценивает ход реформ, которые проводит Кабмин Арсения Яценюка.

Об этом сообщил сопредседатель украинской части Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, член фракции "Народный фронт" Остап Семерак на пресс-конференции по результатам первого заседания комитета, которое состоялось в Брюсселе.

"В ходе выполнения программы реформ европейская сторона устами директора Европейской комиссии Виганда Гуннара, подытоживая последний визит на прошлой неделе еврокомиссара Хана, позитивно оценивает ход реформ, которые осуществляет украинское правительство", - сказал он.

"Европейская сторона также обращается к нам, к украинскому правительству, не останавливаться в ходе выполнения того пакета реформ, который одобрен в парламенте, предложен правительством и поддержан европейской стороной", - добавил Остап Семерак.