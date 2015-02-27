В путинском совете по правам человека призывают освободить Савченко: в случае смерти станет героем

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Елена Масюк призвала изменить меру пресечения незаконно удерживаемой в российском СИЗО украинской летчице Надежде Савченко.

Об этом передает УНИАН.

После посещения украинки в Матросской тишине Масюк сообщила, что ее состояние здоровья за последние дни сильно ухудшилось, и выразила опасение, что Савченко может умереть в ближайшие дни. Правозащитница утверждает, что у голодающей 76-й день летчицы начались серьезные проблемы с внутренними органами. Об этом сообщается на сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

"Не в наших силах освободить Надежду Савченко из-под ареста, но мы в праве обратиться к тем, кто может изменить ей меру пресечения. Например, на домашний арест в стенах украинского посольства в Москве или в арендуемой адвокатами квартире в Москве. Это спасет ей жизнь", - говорится в сообщении Масюк.

Российская правозащитница также апеллирует к тому факту, что за девять месяцев, которые Надежда Савченко уже провела под арестом, следователи так и не представили никаких доказательств ее причастности к гибели российских журналистов.

"В случае смерти Надежды Савченко в российской тюрьме, в Украине она будет национальным героем, ее именем назовут отряд добровольцев, военный самолет и еще площадь в Киеве, а Россия получит очередной санкционный список. Есть список погибшего в российской тюрьме Магнитского, будет еще и список Савченко", - выразила свое мнение Елена Масюк.

Предвидя возможные возражения коллег, считающих украинку виновной, Масюк попросила еще раз учесть, что женщина может умереть в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что российский суд оставил Савченко за решеткой до 13 мая.