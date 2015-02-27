В России объяснили: якутские "трактористы" на Донбассе – это гуманитарная помощь РФ

Участие в военных действиях на территории Украины является личным решением каждого отправившегося на Донбасс якутянина и возбранять эти действия является бессмысленным, считает глава Якутии Егор Борисов.

Об этом он заявил в прямом эфире передачи "Говорит глава", сообщает ИА YakutiaMedia.

"Украина является самостоятельным и суверенным государством и Россия это понимает. Но с другой стороны государство приняло решение оказать гуманитарную помощь. Насколько мы стараемся помочь людям – вы все прекрасно знаете и видите", - отметил он.

То, что касается конкретных людей, является их личным делом, считает глава. По его словам, туда едут люди с определенными патриотическими чувствами, с определенной жизненной позицией, которые решили поддержать близких или даже совершенно незнакомых людей.

"У кого-то там родственники, у кого-то друзья, которые обращаются за помощью. Эти люди прекрасно понимают, что там идет война и местному населению нужна поддержка. Поэтому как-то возбранять это или запрещать является бессмысленным. Это личное решение каждого человека", - прокомментировал Егор Борисов.

Напомним, ранее в Интернете появилось виде о том, как на Донбассе якутские "трактористы" воспитывают московских "шахтеров".