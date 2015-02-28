Найден мертвым Михаил Чечетов

В ночь на 28 февраля в Киеве с 17 этажа своей квартиры выпрыгнул и разбился насмерть бывший народный депутат Михаил Чечетов.

Об этом со сслыкой на пресс-службу МВД сообщает ТСН.

Причиной гибели бывшего регионала в милиции называют самоубийство.

Напомним, 20 февраля Чечетову было объявлено о подозрении в совершении преступления во время принятия диктаторских законов 16 января.

В ночь на 21 февраля Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме пяти миллионов гривен.

Уже сегодня эта сумма была внесена. По данным журналистов, необходимые деньги выделил соратник Чечетова по партии, миллиардер Вадим Новинский.