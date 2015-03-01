Депутат: украинку-свидетельницу убийства Немцова удерживают в Москве - консул едва с ней увиделся

Украинскому консулу Геннадию Брескаленко удалось увидеться с свидетелем по делу об убийстве Бориса Немцова, гражданкой Украины Анной Дурицкой, об этом стало известно из источника, близкого к посольству страны.

Об этом сообщает Дождь.

Ранее консул заявлял, что он прибыл в Следственный комитет России, но встретиться с 23-летней девушкой ему не удалось.

Вместе с тем дипломат заявил, что Дурицкая в статусе свидетеля имеет право покинуть пределы России, поскольку не является ее гражданкой.

"Поскольку Дурицкая находится в статусе свидетеля, она может беспрепятственно поехать домой в Украину", - заявил Геннадий Брескаленко.

В то же время народный депутат от партии "Народный фронт" Остап Семерак в комментарии Радио Свобода подтвердил, что вопрос о местонахождении Анны Дурицкой находится на контроле украинского консула в Москве. По словам депутата, к нему обратились родственники девушки, которые утверждают, что не знают, где она сейчас находится.

"Она говорит, что ее увезли на какую-то квартиру. Там есть охрана. Покинуть это помещение ей не позволяют", - рассказал Остап Семерак со ссылкой на слова родственников девушки.

Депутат также отметил, что Анна периодически выходит на связь, но не знает, где ее удерживают. Следственный комитет России пока информацию не комментирует.

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