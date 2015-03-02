Один звонок Путина может остановить российских генералов на Донбассе - посол США

США имеет все доказательства того, что российские генералы участвуют в боевых действиях на Донбассе, что регулярные части российской армии принимали участие в захвате Дебальцево. Только звонок президента РФ Владимира Путина может их остановить.

Об этом заявил посол США в Украине Джефри Пайетт в эфире одного из украинских телеканалов, пишут Подробности.

"Мы считаем, что российские генералы участвуют в конфликте на Донбассе, и российские офицеры командуют тактическими военными операциями на Донбассе. Мы знаем, что Россия использует современные электронные системы наведения ракет класса "земля-воздух", - отметил посол.

"Мы знаем, что регулярные части российской армии принимали участие в захвате Дебальцево, военных действиях, которые продолжались уже после того, как минское соглашение должно было вступить в силу. Россия поставила сотни и сотни единиц тяжелого вооружения с декабря, с момента тишины, в том числе и те, что использовались в атаке на Дебальцево", - отметил американский дипломат.

Пайетт винит президента России в срыве минских договоренностей и нежелании прекратить войну.

Он добавил, что "этот конфликт может остановить один телефонный звонок - звонок президента Путина".

Напомним, ранее президент Виктор Ющенко заявил, что не верит в переговоры по Украине без участия США