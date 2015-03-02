Украина отозвала своего посла из России: для консультаций

Украинский посол в России отозван для консультаций, работают только консулы, сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

Об этом сообщает УНН.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир Ельченко пока отозван из России для консультаций. Там остались работать консулы Украины в России", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко не сменил 47 украинских послов, назначенных Януковичем.