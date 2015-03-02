Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс и повысила ставку рентной платы при добыче газа

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (регистрационный номер 2209), внесенный Кабинетом министров, за данное решение проголосовали 277 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Об этом передает УНИАН.

Законом предусмотрено, что в случае, если из районного бюджета передается соответствующая субвенция на финансирование сел, поселков и городов районного значения, то такая субвенция должна быть не меньше, чем в предыдущем году.

Кроме того, установлено, что из государственного бюджета будут финансироваться специализированные школы.

Кроме того, Рада приняла закон "О внесении изменений в статьи 165 и 252 Налогового кодекса Украины".

За соответствующий закон (№2213) проголосовал 291 народный депутат из 338, зарегистрированных в сессионном зале.

Документ, предложенный Кабмином, предусматривает повышение ставки рентной платы до 70% с 20%, что позволит привлечь в бюджет в качестве дополнительных доходов порядка 9 млрд грн.

"Изменения в политике регулирования цен на природный газ, постепенная либерализация тарифов и обеспечение прямой бюджетной поддержки уязвимых слоев населения с одновременным уменьшением перекрестного субсидирования обуславливает необходимость привлечения в бюджет части прибыли газодобывающих компаний, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Предлагается увеличить ставку рентной платы с 20% до 70%. Это позволит привлечь в государственный бюджет дополнительные доходы в размере 9 млрд грн, которые будут направлены на прямую поддержку домохозяйств с низкими доходами, а также увеличит чистые доходы газодобывающих предприятий, которые будут использованы на дальнейшее развитие отрасли".

Напомним, ранее депутаты планировали собраться 3 марта, однако позже было решено провести заседание на день раньше, чтобы принять изменения в госбюджет.