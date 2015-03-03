Эксперт об убийстве Немцова: Путин показал россиянам, что преступления могут быть безнаказанными

Убийство Бориса Немцова и проведенный в Москве марш памяти оппозиционера свидетельствуют о том, что российское общество еще не доросло до руководителей такого уровня.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"На марш памяти Немцова вышло небольшое количество российских граждан. Российской власти однозначно удалось перевести протестный формат этой акции в траурный, который не предусматривает выдвижение фундаментальных требований к власти", — говорит эксперт.

По его мнению, сейчас общество в России существенно деморализовано. "Есть отдельные рассыпанные "человеческие бриллианты", которые сохраняют здравый смысл, ответственность и честность. Но в большинстве своем российское общество поражено той болезнью, от которой в нашей стране страдали избиратели Януковича и которая называется "некрозом морали". И эта проблема в России – фундаментальна, о чем говорят социальные данные (в частности, уровень преступности один из самых высоких в мире, как и уровень разнообразных социальных патологий и болезней)", — подчеркнул политолог.

"Российское общество больно, а исцелить его могли бы такие люди, как Борис Немцов. Но, судя по всему, российское общество пока еще не доросло до руководителей такого уровня. Огромное количество людей сидит у телевизора, жует "жвачку", которую им подсовывают, причем при этом понимают, что это – вранье. И, тем не менее, поддерживают Путина", — говорит Палий.

"Почему российское население поддерживает путинский режим? Мне кажется, что Путин и его режим дают россиянам ощущение того, что можно совершать преступления безнаказанно, то есть происходит легитимация преступлений. Они выдумывают сказки о "фашистах", а грабители и мародеры при этом становятся "борцами". Кроме того, этот режим вытягивает россиян из индивидуального, очень убого и забитого существования, в мечты о покорении мира и господство над другими народами. Психиатрам есть над чем работать…" — заметил эксперт.

Он считает, что убийство Немцова будет иметь негативные последствия. "Потому что он действовал здраво, с точки зрения российских интересов. И в публичной российской плоскости после гибели Немцова стало на 50% меньше совести, на 30% – меньше разума. Это – серьезный удар по оздоровлению России и перспективам ее выживания", — подытожил Палий.

Напомним, что политолог Тарас Березовец в комментарии "Главреду" заявил: убив Немцова, Путин нарушил негласное правило, а россияне кайфуют, что КГБ снова у руля.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Марш памяти Немцова: раздует ли искру больное российское общество?"