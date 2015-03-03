Савченко хотят отправить умирать в обычную больницу - адвокат

Адвокат арестованной в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Николай Полозов прокомментировал ее возможный перевод из СИЗО в гражданскую больницу.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Ощущение, что ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний - ред.) хочет продержать у себя Савченко до упора, а потом отправить умирать в гражданскую больницу, типа не у нас", - отметил защитник.

По его словам, украинку "необходимо немедленно освобождать из СИЗО, иначе будет поздно".

"Напомню, следствие вправе самостоятельно изменить меру пресечения Савченко по собственной инициативе. Суд для этого не нужен", - добавил Полозов.

Напомним, ранее Русская служба ВВС со ссылкой на представителя ФСИН сообщала, что Надежду Савченко могут перевести в обычную больницу, если ситуация с ее здоровьем ухудшится.

Украинка была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 мая 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает и продолжает голодовку.