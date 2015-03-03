Савченко хотят отправить умирать в обычную больницу - адвокат

Украинку необходимо немедленно освобождать из СИЗО, иначе будет поздно, считает Полозов.
Адвокат арестованной в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Николай Полозов прокомментировал ее возможный перевод из СИЗО в гражданскую больницу.
Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
"Ощущение, что ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний - ред.) хочет продержать у себя Савченко до упора, а потом отправить умирать в гражданскую больницу, типа не у нас", - отметил защитник.
По его словам, украинку "необходимо немедленно освобождать из СИЗО, иначе будет поздно".
"Напомню, следствие вправе самостоятельно изменить меру пресечения Савченко по собственной инициативе. Суд для этого не нужен", - добавил Полозов.
Напомним, ранее Русская служба ВВС со ссылкой на представителя ФСИН сообщала, что Надежду Савченко могут перевести в обычную больницу, если ситуация с ее здоровьем ухудшится.
Украинка была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 мая 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает и продолжает голодовку.